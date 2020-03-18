شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عثمان، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، أنه بداية من غدا الخميس سيتم إغلاق جميع الفنادق والمراكب الثابتة والعائمة مؤقتا، لبدء إجراءات التعقيم التى أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار.

وأضاف "عثمان"، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن العاملين بالفنادق العائمة لن يغادروا أماكنهم وفقا لقرار المحافظة لمدة 14 يوما كحجر صحى، وهو إجراء احترازى سيتم تطبيقه مع كافة العاملين بالقطاع السياحى والمخالطين للأجانب.

ونوه إلى أنه خلال فترة الحجر الصحى سيتم متابعتهم، وفى حال ظهور أى أعراض سيتم التعامل فورا، والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، كذلك سيكون هناك قاعدة بيانات كاملة بالعاملين بالمحافظة وسترسل لوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم بعد عودتهم لأسرهم.

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وقال نائب رئيس غرفة الشركات السياحية فى الأقصر، إن الشركات السياحية بدأت إجراءات مغادرة الوفود السياحية المتواجدة فى الأقصر وأسوان تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بوقف الطيران بداية من ظهر الخميس المقبل.

وأشار إلى أنه جارى التنسيق مع مصر للطيران وشركات الطيران المختلفة لتوفير رحلات مغادرة، موضحا أن هناك لجنة أزمة شكلتها مصر للطيران للتنسيق مع الشركات، وكل شركة تقوم بالإبلاغ عن الوفد السياحى، وعدد والجنسيات لترتيب عملية المغادرة، منوها إلى أن هناك وفود فى الفنادق العائمة والبعض منهم لازال فى منتصف الرحلة بين الاقصر وأسوان.