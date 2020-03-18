القاهرة: مصادرة 1755 شيشة وغلق 425 مركزًا تعليميًا وحضانة وجيم وسيبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أطلقت محافظة القاهرة حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث شدد اللواء خالد عبدالعال، المحافظ، على جميع الأحياء بضرورة الحزم الشديد في تنفيذ تلك الإجراءات حرصًا على صحة المواطنين، مؤكدًا أنه لا تهاون فيما يخص صحة مواطني العاصمة.

وينشر الخليج 365 نتائج هذه الحملات التي تشنها مختلف أحياء العاصمة خلال الفترة الماضية وحتى الآن على النحو التالي:

- حي السيدة زينب.. تم المرور على 39 مقهى، وغلق 34 مركزًا تعليميًا، و4 حضانات، و4 صالات رياضية، ومصادرة 480 شيشة.

- حي الساحل.. تم غلق 22 مركزًا تعليميًا، و8 صالات رياضية، و8 سيبرات، و5 حضانات، ومصادرة 70 شيشة.

- حي طره.. تم غلق 11 مركزًا تعليميًا، و20 حضانة، و4 صالات رياضية، والمرور على 11 مقهى ومصادرة 28 شيشة.

- حي المرج.. تم المرور على 62 مقهى، ومصادرة 38 شيشة، وغلق 6 حضانات، و9 مراكز تعليمية.

- حي عين شمس.. تم المرور على 17 مقهى، ومصادرة 50 شيشة، وغلق 10 حضانات، و38 مركزًا تعليميًا، و3 صالات رياضية، و5 سيبرات.

- حي حدائق القبة.. تم المرور على 38 مقهى ومصادرة 367 شيشة، وغلق 34 حضانة، و22 مركزًا تعليميًا، و14 صالة رياضية.

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- حي روض الفرج.. تم المرور على 23 مقهى ومصادرة 123 شيشة، وغلق 8 حضانات، و11 مركزًا تعليميًا، و8 صالات رياضية، و14 سيبرًا.

-حي الزاوية الحمراء.. تم المرور على 22 مقهى ومصادرة 290 شيشة، وغلق 5 حضانات، و20 مركزًا تعليميًا، و7 صالات رياضية، و9 سيبرات.

-حي 15 مايو.. تم المرور على 3 مقاهي ومصادرة 60 شيشة، وغلق 36 حضانة، و17 مركزًا تعليميًا، و7 صالات رياضية.

- حي الوايلي.. تم المرور على 24 مقهى ومصادرة 249 شيشة، وغلق 2 حضانة، و45 مركزًا تعليميًا، و3 صالات رياضية.

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