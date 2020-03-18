"الأوقاف" تُحيل مدير التدريب السابق بالوزارة للتحقيق لسفره دون إذن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف القاهرة، إحالة أحمد السيد سعد تركي، إمام وخطيب بالمديرية ومدير إدارة التدريب السابق بالوزارة، إلى النيابة، لسفره إلى الخارج وآداء عمل بالخارج دون تصريح من الوزارة وبالمخالفة للتعليمات.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم التحقيق مع الشيخ أحمد ترك، قي محضر رقم 151 لسنة 2020م، وإحالة الموضوع بمعرفة المديرية إلى النيابة المختصة.

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وشددت الوزارة، على جميع أئمتها والعاملين بها، عدم السفر للخارج للعمل دون استيفاء الموافقات المطلوبة للعمل، لما يترتب على السفر للعمل بالخارج دون إذن جهة العمل وعلمها وإنهاء الإجراءات اللازمة من مخالفات جسيمة ومخاطر لا تدركها سوى الجهات المختصة.

وقال مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، إن الشيخ أحمد ترك، سافر إلى مالي، وألقى بعض المحاضرات بها دون الحصول على إذن الوزارة.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الشيخ أحمد ترك وعد المؤسسات الدينية في مالي بالعديد من المنح من الأزهر الشريف، وتحدث كأنه ممثلًا للأزهر أو الأوقاف، على غير الحقيقة، ما استدعى إحالته للتحقيق.