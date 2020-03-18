مطار القاهرة: شحن جثمان أول ضحية لكورونا إلى ألمانيا لدفنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، إجراءات شحن جثمان الألماني أول ضحايا فيروس كورونا، والذي توفي الأسبوع الماضي، أثناء تلقيه العلاج في مستشفى الغردقة، إلى فرانكفورت بألمانيا لدفنه بها.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات شحن جثمان الألماني الضحية الأولى لفيروس كورونا من قرية البضائع بالمطار على الطائرة المتجهة إلى فرانكفورت، عقب وصوله من الغردقة صباح اليوم، وإنهاء كافة إجراءات السفارة الألمانية بالقاهرة الخاصة بشحن الجثمان.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الأحد الماضي، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد 19)، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عامًا، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقى الرعاية الطبية.

وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه في الرعاية المركزة نظرًا لأنه يعاني من فشل تتفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفى يوم الأحد 8 مارس.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

وزيرة الصحة: حصر جميع البواخر السياحية وسحب عينات من أفرادها

وزيرة الصحة: عزلنا كل العائدين من العمرة أول مارس

وزيرة الصحة: كورونا فرصة لتغيير السلوكيات السلبية المضرة بالصحة

وزيرة الصحة تدعو لاعتبار الجمعة يومًا مخصصًا للتطهير الأسبوعي