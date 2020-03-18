"الصحة العالمية" عن وضع اللاجئين بمصر: بطبق عليهم النظام الصحي للمصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن اللاجئين في مصر يعاملون كمصريين ضمن المجتمع المصري، ويطبق عليهم نفس النظام الصحي للشعب المصري.

جاء ذلك ردًا على سؤال بشأن وضع اللاجئين في مصر في ظل تسجيل عدد من الحالات المصابة بمرض (كوفيد -19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للصحة العالمية، اليوم الأربعاء.

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وجود اتصال مع مفوضية شئون اللاجئين لتنظيم العمل للتعامل مع اللاجئين.

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