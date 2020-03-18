الصحة العالمية: بعض الدول لا تطبق إجراءات شاملة لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنهم يشهدون تفاوتًا في التعامل مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد على مستوى الإقليم.

وأضاف المنظري، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الأربعاء: "بينما نلاحظ تقدمًا هائلًا في العديد من البلدان، لا تطبق جميع البلدان بعد نهجًا يشمل الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره، وهذا أمر ضروري للتأهب والاستجابة بفاعلية.. ونحتاج من الحكومات على أعلى مستوياتها -وليس فقط وزارات الصحة- أن تلتزم التزامًا كاملًا بمكافحة فيروس كورونا".

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "البلدان التي أشركت جميع الوزارات والقطاعات بفاعلية بما يشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني أحرزت تقدمًا كبيرًا وهي أيضًا البلدان التي توفر المعلومات لشعوبها في الوقت المناسب على نحو يتسم بالدقة والشفافية عن الحالة الراهنة للفاشية وإجراءات التأهب الجاري اتخاذها والتدابير الواجب على الأفراد اتباعها لحماية أنفسهم وأسرهم بالإضافة إلى أهمية المباعدة الاجتماعية".