تعقيم وتوعية.. "الإسكان" تكشف إجراءات مواجهة كورونا في المدن وشركات المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن ديوان عام الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، يتخذون جميع الاحتياطات اللازمة والإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية ووقاية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال اللجان المشكلة لمواجهة الأزمات والكوارث، وذلك في إطار الجهود المبذولة من جميع جهات الدولة لمكافحة انتشار الفيروس.

وأشار الجزار، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الإجراءات تشمل تكثيف حملات التوعية من خلال المنشورات واللوحات الإرشادية وتعقيم وتطهير المكاتب والمصاعد والسيارات وخاصة مكاتب خدمة المواطنين وتعقيم الجهات الخدمية.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أنه في مقر رئاسة الهيئة تم تكثيف حملات التوعية من خلال المنشورات واللوحات الإرشادية، والتعاقد مع شركة نظافة تتولى تطهير وتعقيم المبنى بالكامل، مع متابعة تطهير وتعقيم المصاعد والسلالم بصفة دوية باستخدام المنظفات الموصي بها من وزارة الصحة، وتفعيل خدمة الرسائل النصية ورسائل الواتس آب للتنبيه على العاملين بالتوجه مباشرة للإدارة الطبية أو مستشفى حميات إمبابة، عند الشعور بأي أعراض برد أو الاشتباه في فيروس كورونا، فضلًا عن تعقيم وتطهير جميع وسائل نقل العاملين بشكل دوري.

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وأضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن أجهزة المدن الجديدة تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من بينها تعقيم مقر الجهاز بالكامل، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والإدارات المماثلة، وتوفير الكمامات والأدوات الخاصة بالنظافة للقضاء على أي تلوث وذلك حرصًا من كل جهاز على صحة العاملين والعملاء.

كما وفر كل جهاز مستلزمات ومواد التعقيم والمطهرات، ويقوم فريق الرش بالمرور على جميع إدارات الجهاز، وتعقيم كل المكاتب والحمامات وخاصة مركز خدمة المواطنين، ووضع اللافتات الإرشادية لزيادة الوعي الصحي للموظفين، ومتابعة جميع التعليمات والقرارات والبيانات من خلال التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى شن أجهزة المدن الجديدة حملات مكبرة لغلق المراكز والسناتر التعليمية، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة لمنع أي تجمعات، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات الكبيرة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم تنفيذ حملات توعوية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، بجميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعليق اللافتات والبانرات التوعوية، كما قامت فرق التعقيم والتطهير في كل شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بتطهير وتعقيم مكاتب الموظفين، وخدمة العملاء وغيرها من المباني التابعة للشركات، حماية للعاملين والمترددين.