الخدمات الجوية: تعقيم وتطهير معدات الإنتاج ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أكدت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، برئاسة المهندس هشام عبدالحفيظ، تعقيم وتطهير كافة المعدات والأماكن الإنتاجية بالشركة في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصرح المهندس هشام عبدالحفيظ، رئيس الشركة، بأنه تم تشغيل ماكينة تعقيم أيدي العاملين واتباع كافة الإجراءات الإدارية التي تم الإعلان عنها لحماية العاملين بالشركة، مؤكدًا أن الشركة تضع العنصر البشري في مقدمة أولوياتها.

وشدد عبدالحفيظ، في بيان، اليوم الأربعاء، على استمرار الشركة في تقديم خدماتها الجوية على أعلى مستوى للمسافرين والقادمين على متن رحلات مصر للطيران وشركات الطيران المصرية والأجنبية التي تقوم الشركة بتقديم خدمات التموين لرحلاتها سواء المنتظمة أو الشارتر.