استجابة فورية.. أمن القاهرة يساعد مواطن "كفيف" في صرف معاشه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، لالتماس مواطن "كفيف" مساعدته في صرف المعاش الخاص به، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

كان بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة من (مواطن "كفيف" بالمعاش – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) التمس خلاله مساعدته في صرف المعاش الخاص به من إحدى مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

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على الفور تم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المواطن المذكور، واصطحابه إلى مكتب البريد المشار إليه، ومساعدته في صرف المعاش الخاص به وإعادته لمسكنه مرة أخرى.

هذا وقد تقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية والسريعة لالتماسه.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.