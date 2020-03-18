سقوط لص الهواتف المحمولة في العباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة عقب قيامه بسرقة هاتف محمول من مواطن كرهاً عنه.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الوايلى لتفقد الحالة الأمنية بميدان العباسية دائرة القسم تناهى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم التقابل مع ( طبيب بشرى - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل ) والذى قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم بالسيارة ملكه فوجئ بقيام أحد الأشخاص (أدلى بأوصافه التقريبية) بإلقاء نفسه أمام السيارة وافتعل إصابته فقام باصطحابه إلى أقرب مستشفى لعلاجه ، وفور وصوله لشارع القبة الفداوية دائرة القسم قام بتهديده بسلاح أبيض عبارة عن (سكين) واستولى على هاتفه المحمول كرهاً عنه ولاذ بالفرار .

Advertisements

بتكثيف التحريات وتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن ضبطه وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه في قضية سلاح) وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .. وتعرف المجني عليه على المتهم والهاتف واتهمه لسرقته بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .