يُديره عاطل ونجله.. ضبط مصنع لإنتاج "الأستروكس" بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاشتراك مع نجله في تصنيع وترويج المواد المخدرة "الأستروكس".

كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (عاطل- مقيم بدائرة القسم ) مستأجر فيلا بدائرة القسم، يتخذها مسرحاً لتصنيع وتجهيز مادة الأستروكس المخدر بقصد الإتجار.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبط والده (عاطل- مقيم بذات العنوان) حال تواجده بالفيلا المشار إليها، وعثر بداخل الفيلا على المضبوطات التالية: وكمية من البردقوش المخدر وزنت ( 5 كيلو جرام )، و6 زجاجات من مخدر البودرة بإجمالي (6 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (30 جرام)، و14 علبة من عقار SOMATROPIN بإجمالي عدد ( 32 أمبول )، وكمية من السرنجات، وماكينة تكييس ولصق، وميزان حساس، وماكينة عد مبالغ مالية، و 2 قطعة سلاح أبيض، و2 هاتف محمول.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بالاشتراك مع نجله المتهم الهارب في تصنيع مادة الأستروكس المخدر وترويجها على عملائهما باستخدام المضبوطات المشار إليها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان للاتصال بعملائهما والسيارة للنقل والترويج والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشطهما الإجرامي .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.