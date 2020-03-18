"الأمن العام" يضبط 26 قطعة سلاح ناري و103 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 26 قطعة سلاح ناري، و103 قضية مخدرات، وتنفيذ 48319 حكم قضائي متنوع.

كما ضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين، ارتكبوا (2) حادث متنوع، 9 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، 177 دراجة نارية مخالفة، وإعادة دراجة نارية، وضبط 25424 مخالفة مرورية، وفحص 73 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.