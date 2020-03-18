لمنع الممارسات الاحتكارية.. الداخلية تضبط 310 ألف كمامة ومستلزمات طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتوافقاً مع الخطوات الاستباقية الفعالة التي تتخذها أجهزة الحكومة في سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 210 قضية متنوعة، وفي مجال ضبط قضايا احتكار وحجب السلع: أمكن ضبط 17 قضية مستلزمات طبية بإجمالي مضبوطات (10 آلاف عبوة "معقم طبي، كحول إيثيلي" - 330 ألف قطعة "كمامات، جوانتي طبي، أجهزة طبية").

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كما أمكن ضبط 4 قضايا سلع غذائية بإجمالي مضبوطات 2,850 طن سكر .

وفى مجال ضبط قضايا البيع بأزيد من السعر المعلن، والمتداول بالأسواق: أمكن ضبط 165 قضية مستلزمات طبية بإجمالي مضبوطات (2600 عبوة "معقم طبى، كحول إيثيلي" – 7307 قطعة "كمامات، جوانتي طبي، أجهزة طبية") .

كما أمكن ضبط 24 قضية سلع غذائية بإجمالي مضبوطات (100,441 عبوة سجائر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.