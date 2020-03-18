ضبط هارب من حبل المشنقة في قضية قتل في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية من ضبط عاطل – مقيم بدائرة القسم – سبق اتهامه في قضيتي "سلاح، سرقة بالإكراه" مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية صادرة ضده، وشملت الحكم بالإعدام في قضية قتل، وحكمين بالسجن المؤبد في قضيتي سرقة بالإكراه.

بمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة شئونها.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة في قضايا الجنايات ومتعددي الأحكام القضائية .