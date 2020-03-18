محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مرتكب واقعة التعدي على "كلب" بمنطقة السيدة زينب، بعد تداول الواقعة على الـ"فيس بوك".
كانت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولت مقطع فيديو لأحد الأشخاص حال قيامه بالاعتداء على حيوان "كلب"، وإلقائه على الأرض أثناء هطول الأمطار، بإحدى المناطق بدائرة قسم السيدة زينب .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة، سائق 23 سنة مقيم بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، مضيفاً بمعاناته من اضطرابات نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداوله عبر الـ"فيس بوك".. ضبط مرتكب واقعة التعدي على كلب بالسيدة زينب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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