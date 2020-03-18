للحد من التكدسات.. تحويلات مرورية بمناطق "ميدان الرماية – شارع الأهرام – محور المنصورية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور الجيزة، إجراء تحويلات مرورية بمحيط منطقة مشروع تطوير (طريق الفيوم - ميدان الرماية – شارع الأهرام – طريق المنصورية)، الإنشائية الخاصة بالمشروع، للحد من التكدسات المرورية بمحيط منطقة ميدان الرماية ومنطقة تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية.

وشملت التحويلات: القادم من ميدان الرماية ويرغب بالسير باتجاه شارع الملك فيصل والطريق الدائري، ومناطق كرداسة، يسير في الطرق التالية: السير يساراً باتجاه شارع الشمس بمنطقة حدائق الأهرام القديمة، واستكمال السير بشارع الشمس حتى تقاطعه مع الطريق البطيء بمحور المنصورية.

السير يميناً بالطريق البطيء بمحور المنصورية حتى فتحة الدوران المستحدثة المؤدية إلى محور المنصورية ومنه إلى شارع الملك فيصل يميناً، أو استكمال السير اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة.

ورفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة كفاءة شارع الشمس وإزالة أي معوقات مرورية وتم منع الانتظار بطول شارع الشمس بالكامل على الجانبين؛ لتسهيل الحركة المرورية، كما تم وضع العلامات المروية والإرشادية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية، لإرشاد قائدي المركبات ومنعاً لحدوث أي تكدسات.