مصر | بكفالة ٥٠٠ جنيه.. إخلاء سبيل فتاة تمارس الدعارة في المهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكفالة ٥٠٠ جنيه.. إخلاء سبيل فتاة تمارس الدعارة في المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل فتاة عشرينية العمر، بكفالة ٥٠٠ جنيه عقب اتهامها بممارسة الدعارة بأحد الكافيهات بالمهندسين.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل سقوط فتاة وتدعى "شيماء.أ"، عشرينية العمر، لاتهامها بممارسة الدعارة، بإحدى الكافيهات في منطقة المهندسين، أنها تتردد كثيرًا على الكافيهات لاستقطاب الزبائن، بمقابل ١٠٠٠ جنيه في الساعة.

أفادت التحقيقات، أن الفتاة تجلس بالكافيه، وتقوم باستقطاب الزبائن عن طريق استبدال بعض الاشارات بينها وبين الزبون، بالإضافة لإغرائه بمفاتن جسدها، حتى يقع في الفخ، ثم يتبادلا أرقام الهاتف المحمول، حتى بعد خروجه من الكافية تتواصل معه للاتفاق على مكان ممارسة الأعمال المنافية للآداب والمبلغ المتفق، وكان المبلغ ١٠٠٠ جنيه في الساعة. كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، قد تمكنت من ضبط سيدة في عقدهما الثاني، لاتهامها بممارسة الدعارة، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معهما عن طريق الكافيه، حيث اتفق معها على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل ١٠٠٠جنيه للساعة.

على الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمة والقبض عليهما.

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يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنيتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كلا من: