أخبار مصر | برلماني يشيد بدعم كينيا لمصر في ملف مفاوضات سد النهضة

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أكد النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا خاصة فيما يتعلق بتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.
وقال "الجندي" فى بيان، اليوم الأربعاء، إن تقدير الرئيس السيسي للموقف الكيني الداعم لمصر في ملف سد النهضة وتأكيده على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول حوض النيل في إطار المصلحة المشتركة وتحقيق التنمية وتأكيده على استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أعلى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على مقدرات الشعب المصري هو دليل قاطع على دعم كينيا لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل خاصة أن الرئيس الكيني أوهورو كبنياتا أعلن صراحة دعم بلاده للموقف الإيجابي المصري خلال مفاوضات سد النهضة والذي يأتي من منطلق حسن النية والإرادة السياسية المصرية الصادقة.
وأشاد بالتطور المتواصل بين البلدين في شتى المجالات معربًا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية الجولة التي يقوم بها السفير سامح شكري وزير الخارجية حاليا لعدد من الدول الافريقية لتوضيح رؤية مصر بشأن ملف مفاوضات سد النهضة بعد جولاته الناجحة لعدد من الدول العربية والأوروبية، مشيرا إلى أن العالم كله عرف وأدرك رؤية مصر وتأكيدها على حقوقها التاريخية في ملف مياه نهر النيل وأنها لن تتنازل عن هذه الحقوق.
كان قد تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.
وأعرب الرئيس الكيني من جانبه عن دعمه للموقف الإيجابي المصري خلال مفاوضات سد النهضة والذي يأتي من منطلق حسن النية والإرادة السياسية المصرية الصادقة.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشاد الرئيس كينياتا بالتطور المتواصل بين البلدين في شتي المجالات معربًا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور وتبادل وجهات النظر مع الرئيس كينياتا في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها كينيا، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التبادل التجاري وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.
كما أعرب الرئيس عن التقدير للموقف الكيني الداعم لمصر في ملف سد النهضة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول حوض النيل في إطار المصلحة المشتركة وتحقيق التنمية، مشددًا على استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أعلى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على مقدرات الشعب المصري.