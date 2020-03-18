أخبار مصر | قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ومدينة الجيرة إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم.

وشملت توجيهات محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الإدارات الخدمية لا ينطبق عليها القرار والتي تضم الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية والنظافة والمواقف والساحات والمرافق والطرق وغيرها، من الإدارات التي تؤدي خدمة للمواطنين.

كما قرر محافظ الجيزة أن يمنح الموظف المصاب بأي أمراض مزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب ، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي والموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية والموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن أثنى عشر عاما إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار.

وذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنه 2020 بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

وفي نفس الإطار وجه محافظ الجيزة غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن وكافه الجهات الخدمية باستقبال شكاوي وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها دون تقصير، مشدداً علي تنفيذ الإجراءات الوقائية بمنتهي الحزم حفاظاً علي سلامه المواطنين والتي تشمل حظر تواجد الشيش بالمقاهي والكافيتريات وتكثيف الحملات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإيقاف أي أسواق أسبوعية ومنع انعقاد المؤتمرات والندوات والاجتماعات واستمرار الحملات علي مراكز الدروس الخصوصية للتأكد من غلقها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكشف عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.