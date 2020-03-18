أخبار مصر | برلماني يشيد بنجاح الشرطة في غلق 6415 من المراكز والسناتر التعليمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بنجاح الشرطة في غلق 6415 من المراكز والسناتر التعليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن التحية والتقدير لأجهزة وزارة الداخلية، على نجاح حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها في إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية والتي من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وقال " أبو جاد " في بيان، اليوم الأربعاء، إن نجاح أجهزة الأمن خلال هذه الحملات في غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6415 مكان نشاط تعليمي مخالف على مستوى الجمهورية يؤكد أن هناك مافيا تريد تخريب وإفشال الجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتطبيق المنظومة الجديدة لتحديث وتطوير التعليم للقضاء على آفة الدروس الخصوصية من خلال انتشار هذا الكم الكبير من المراكز والسناتر التعليمية.

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وطالب عضو مجلس النواب من جميع مؤسسات الدولة مساندة ودعم سياسات الدكتور طارق شوقي لغصلاح التعليم وتطويره خاصة فيما يتعلق بالقضاء نهائيا على المراكز والسناتر التعليمية لأنها تضر بالمنظومة الجديدة لتطوير التعليم، مؤكدا أن إغلاق 6415 من المراكز والسناتر التعليمية خلال أيام قليلة يؤكد أن هناك من يريدون تحقيق مصالحهم الخاصة والثراء الفاحش من خلال نشر هذه المراكز والسناتر كبديل عن التعليم داخل المدارس الحكومية خاصة أن النظام الجديد يقضي على أسلوب الحفظ والتلقين ويتجه نحو التفكير والابتكار والإبداع ومواكبة أحدث النظم العالمية في التعليم والتعلم.

وأسفرت حملات أجهزة وزارة الداخلية التي شنتها للتأكد من التزام القائمين على المراكز التعليمية والدروس الخصوصية بقرار تعليق أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، عن غلق 6415 مركزًا ومكانًا للأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها، بالقرار الصادر في هذا الشأن.