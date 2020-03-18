أخبار مصر | أول رد رسمي على حدوث زلزال في مصر غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد رسمي على حدوث زلزال في مصر غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن ما تردد عن تعرض مصر لزلزال كبير غدا الخميس غير صحيح.

وأضاف القاضي فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه ترددت بعض الشائعات عن زلزال سيحدث فى مناطق العياط، أطسا، وأهناسيا من خلال مكبرات الصوت فى مساجد تلك المناطق وحث المواطنين على الخروج من البيوت إلى الزراعات، متابعا أن الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد لم ترصد أى بيانات بشأن تلك الشائعات، مناشدا الجميع التحقق من أى معلومات فى هذا الخصوص من المعهد.

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والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها، وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.