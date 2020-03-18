أخبار مصر | في أول تصريح.. نقيب المحامين: العهد الجديد يتسم بالحرية والإصلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أول تصريح.. نقيب المحامين: العهد الجديد يتسم بالحرية والإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب رجائي عطية الفائز بمنصب نقيب المحامين، عن عميق شكره وامتنانه للجمعية العمومية للمحامين التي أثبتت إنها تملك إرادتها وإنها لا تزال بخير وقادرة على التغيير حين تريد.

وأكد نقيب المحامين الجديد في تصريحات خاصة إلى "للفجر" عقب إعلان فوزه، إن الجمعية العمومية للمحامين ضربت مثلا رائعا في اختيارها عهد جديد يتسم بالحرية والإصلاح وإعادة الشموخ للنقابة والمحاماة

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين برئاسة المستشار أحمد أبو دقة، أعلنت فوز محمد رجائي عطية المرشح على مقعد نقيب المحامين، بـ35 ألفا و665 صوتا بينما حصل منافسه سامح عاشور، نقيب المحامين المنتهية ولايته على 26 ألفا و5 أصوات.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، عن فوز كل من هشام لطفي بعدد أصوات 28289، علي الصغير 21149، أسامة سلمان 21094، بعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية.

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كما أكدت اللجنة فوز كل من عن الأعضاء عن محاكم الاستئناف، يحى التوني استئناف القاهرة بعدد أصوات 25517، أحمد بسيوني - الإسكندرية 20176 صوتا، نبيل عبد السلام - الإسماعيلية 21153 صوتا، محب المكاوي - المنصورة 18170 صوتا، حسين الجمال طنطا بعدد أصوات 14786، محمد خلف الكسار - بنى سويف 18570 صوتا، محمد فزاع أسيوط - 19516 صوتا، ابو عابد - قنا - 27226 بعضوية المجلس.

وتابعت فوز أبو بكر الضو بعدد أصوات 20200، سيف النصر حماد 18861 صوتا، سعيد عبد الخالق - 18230، محمد عبد الوهاب 17931، فاطمة الزهراء غنيم 17599 صوتا، عمر هريدى – 16831.

محمد نجيب 16776 صوتا، ماجد حنا 16086 صوتا، إسماعيل طه 16055 صوتا، محمود الداخلي 15987 صوتا، مجدى سخي 15846 صوتا، خالد أبو كراع 15838 صوتا، محمد عبد العظيم كركاب - 15827 صوتا، عبد الحفيظ الروبى 15144 صوتا، صلاح سليمان 14953 صوتا، سيد عبد الغنى - 14782 صوتا، عيسى ابو عيسى - 14572 صوتا.

وعقدت النقابة العامة للمحامين، الأحد الماضي الانتخابات على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، حيث تنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.