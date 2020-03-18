أخبار مصر | عاجل.. وفاة أول مصري مصاب بفيروس كورونا في إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة أول مصري مصاب بفيروس كورونا في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الجمعية الإيطالية المصرية، عن وفاة المواطن المصرى أحمد الفار أول ضحايا الفيروس القاتل بمدينة بيرجامو بإيطاليا.

ونشر محمد العبد رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، عبر الصفحة الرسمية للجمعية على "فيسبوك"، إنه فى ظل الوضع الحالي تتم الإجراءات طبقا للقانون الإيطالي، أى بمعنى لا غسل ولا وداع من الأهل أو الأقارب.

وكان قد تجاوز عدد الوفيات في إيطاليا، مساء الإثنين، بسبب فيروس كورونا المستجد 2000 حالة، وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 27980 مصاب، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت إيطاليا تعد المنطقة الأكثر تضررا من انتشار الفيروس بعد الصين التي سجلت أكثر من 80 ألف إصابة ونحو 3200 وفاة. وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن فيروس "كورونا" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتخطت الإصابات 13 ألفا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

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هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.