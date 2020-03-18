أخبار مصر | وكيلة "حقوق إنسان البرلمان": صحة المواطن في المقام الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيلة "حقوق إنسان البرلمان": صحة المواطن في المقام الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع المواطن المصري نصب أعينها والحفاظ على صحته في المقام الأول، مشيدة بالقرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة في ضوء حرصها على سلامة وصحة المواطن.

وأضافت "مارجريت عازر" في بيان، اليوم الأربعاء، أن ما أقدمت عليه الدولة المصرية من جهود كبيرة وتكاتف جميع الوزارات خلال الأيام الماضية لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد، وكذلك الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها بشأن فيروس كورونا وجهود فرق القوات المسلحة الباسلة بشأن تطهير مؤسسات الدولة من الفيروس لهو إنجاز كبير للدولة تستحق عليه تحية تقدير وإعزاز.

وقالت "وكيلة لجنة حقوق الإنسان"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة هامة للمواطنين بعدد من القرارات الإنسانية والاجتماعية والتي جاءت في التوقيت المناسب وفي ضوء الحرص على صحة ومستقبل أبنائه الطلاب، وتوجيهات بشأن زيادة حوافز العاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة الاجتماعية، الأمر الذي كان له مردود إيجابي قوي وترحيب كبير في الشارع المصري لمتابعته بما يعانيه المواطن البسيط من عدم تلبية الأجور لاحتياجات المعيشة.

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وفى هذا السياق ثمنت النائبة الجهود التي قام بها مجلس الوزراء في ضوء توجيهات الرئيس السيسى أيضًا وحرصه على صحة العاملين بإصدار عدد من القرارات التنظيمية والاحترازية من الفيروس، والتي تضمنت تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية إلى جانب استثناء المرأة في المادة الرابعة من القرار بمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.