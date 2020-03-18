شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا» تعقم منشآتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف بالمنيا، قطاع المعامل بالشركة بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والإدارة العامة للأمن والإدارة العامة للسلامة المهنية بعمل تعقيم لديوان عام الشركة تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال تطهير جميع المكاتب والأسطح وأماكن التعامل مع الجماهير.

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كما كلف«الشهاوي» قطاع المعامل بتوفير مستلزمات وقائية ومطهرات كحولية للعاملين بالشركة والتواصل مع ضرورة توضيح خطورة الفيروس وكيفية الوقاية منه لتوفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر ولسلامة سير الأداء الوظيفي بصورة لائقة.

ووجه «الشهاوي» قطاع الموارد البشرية بوضع آلية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة لتقسيم العمل داخل الإدارات وتوزيعها طبقاً لطبيعة العمل بكل إدارة والأفرع التابعة للشركة.

كما أصدر تعليمات لمديري الأفرع والإدارات بالشركة بالالتزام الكامل لكافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظاً على صحة العاملين وأسرهم.