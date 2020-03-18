شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جديدة لمحافظ البحر الأحمر لمواجهة انتشار «كورونا» (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، جميع رؤساء المدن بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من التجمعات وخاصة في الأسواق، وقيام مديرية الصحة بحملات مكثفة لتطهير وتعقيم الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

كما كلف المحافظ خلال اجتماعه مع قيادات المحافظة، الأربعاء، جميع المستشفيات برفع درجة الاستعداد القصوى، والتنبيه على المواطنين عند الشعور بأى أعراض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض الاتصال بهيئة الإسعاف المختصر «١٠٥» لتقييم الحالة وتوجيه المتصل لتنسيق طرق لتلقى الرعاية.

كما شدد المحافظ على تكثيف واستمرار الحملات صباحا ومساءا ،على المقاهى لمنع استخدام الشيشة نهائيا، والتعامل بكل حزم ضد المخالفين ومصادرها، كما شدد على غلق السناتر التعليمية ومنع الشباب والأطفال من التواجد بها لما تمثله من خطورة كمناطق مغلقة تنشر الفيروس، مناشدا جميع الأهالى الحفاظ على أبنائهم وعدم التهاون في ذلك، لافتًا إلى أهمية متابعة النظافة بالمستشفيات وجميع المؤسسات الحكومية وخاصة كل من لها تعامل مباشر مع المواطنين .

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وأكد على مديرية التموين باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجارى ومحاربة الغلاء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، وغلق صالات الألعاب الرياضية والنوادى الصحية على مستوى جميع مدن المحافظة.

كما تضمنت تعليمات اللواء عمرو حنفى وقف إقامة المناسبات للتقليل من التجمعات، وإقامة شعائر صلاة الجمعة بالساحات المفتوحة وان لا تزيد مدة الخطبة عن ١٥ دقيقة، حفاظا على سلامة الأهالي، وتنفيذا لتوجيهات الدولة بالحد من التجمعات .

وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض العمالة، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض نسبة العاملين إلى ٥٠% بالنسبة لكل الأعمال الإدارية، أما الأعمال التنفيذية والحيوية المواطن فيتم البت فيها حسب احتياج المؤسسة لعدم الاخلال بمصالح المواطنين.

يأتي ذلك في إطار الخطة العامة للدولة بشأن مواجهه فيروس كورونا المستجد- «كوفيد 19»، واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية تضم سلامة وأرواح المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وكذلك سلامة السائحين الموجودين بمحافظات الجمهورية السياحية لحين مغادرتهم للبلاد طبقا للتوقيتات سفرهم .

حضر الاجتماع الدكتورة يسرا عطيه نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام، والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديرى المديريات الخدمية بالمحافظة.