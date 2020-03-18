شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يُكرم القضاة الأكثر فصلًا في القضايا على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، بـ 21 من قضاة المحاكم الابتدائية والجزئية على مستوى الجمهورية، الأربعاء، تكريمًا لهم على ما أوضحته إحصائيات إنجاز القضايا، وتحقيقهم أعلى نسبة فصل بأحكام قطعية منهية للخصومة في الأحكام الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية والعمال بدرجاتها المختلفة، وثمن الوزير هذا الجهد المتميز، مطالبًا بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد تحقيقًا للعدالة الناجزة.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها وزير العدل لمعدلات إنجاز القضايا في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، تحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة الذى تتبناه وزارة العدل وتعمل على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تؤدى إلى تحقيقه، ومنها تحفيز القضاة المجيدين في أعمالهم وتوفير بيئة العمل المناسبة التي تساعدهم على زيادة معدلات الفصل في الدعاوى.