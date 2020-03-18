شكرا لقرائتكم خبر عن «الشمس الكبيرة» تغلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب العواصف وارتفاع أمواج البحر، وذلك لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء حالة الطقس والرياح التي تتعرض لها الإسكندرية، بالتزامن مع نوة «الشمس الكبيرة»، والتي من المفترض أن تستمر لمدة يومين، فيما توقفت أعمال الصيد بالميناء الشرقي وكافة سواحل المدينة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلي الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

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من جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر واتباع ارشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ.

وشدد «شاهين» على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء والتعامل الفوري معها.

وتتعرض الإسكندرية منذ أمس لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها عواصف وارتفاع أمواج البحر إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن بشكل آمن.