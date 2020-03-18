شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 394 حضانة وسنتر للدروس الخصوصية لمواجهة «كورونا» في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بغلق ٣٩٤ حضانة وسنتر للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وشدد على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع إدارتى شؤون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع أنحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية وذلك في إطار تعليمات رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة الطلاب.

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وتنفيذا لتعليمات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بغلق ٢٠ سنتر للدروس الخصوصية كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بغلق ١٢ سنتر للدروس وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بغلق ١٣٧ سنتر للدروس و١١ حضانة كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بغلق ٨٨ سنتر للدروس وقامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بغلق ١١ حضانة وسنتر للدروس كما قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بغلق ١٩ سنتر كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بغلق ٨ سناتر للدروس وحضانة كما قامت رئاسة مدينة القرين بغلق ٤٠ سنتر للدروس و١٠ حضانات كما قامت رئاسة مدينة منشأة أبوعمر بغلق ٥ سنتر للدروس كما قامت رئاسة مدينة القنايات بغلق ٣٢ سنتر للدروس بنطاق المدينة.

وأكد محافظ الشرقية ان الحملات تأتى في اطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لتنفيذ لتوجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين مؤكدا أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء باتخاذ الاجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

و ناشد محافظ الشرقية المواطنين بالإبتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها، مثل الكافيهات والمطاعم والـ«سيبرات» الموجودة بأنحاء المحافظة حرصا على سلامتهم والحد من انتشار الامراض الفيروسية والمعدية.