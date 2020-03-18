شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تأمر بوضع العاملين بالمنشآت السياحية في الحجر الصحي.. والمُلاك: «نزلوا إجازات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً للقيادات الأمنية والعاملين بالسياحة والآثار ومالكي ومديرى الفنادق العائمة والثابتة.

تناول الاجتماع خطة التقصي لوباء كورونا ومتابعة الحالات التي تم رصدها من المخالطين، مع التأكيد على عدم مغادرة أي فرد من الأطقم العاملة في المنشآت السياحية «الفنادق الثابتة والعائمة» وذلك لمدة 14 يوما، على أن يخضعوا جميعاً للحجر الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة.

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وخلال الاجتماع أشار بعض مالكى الفنادق العائمة والثابتة إلى مغادرة بعض العاملين لأجازات، فوجه محافظ الأقصر بضرورة عمل قواعد بيانات للمغادرين، كما أصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة بمتابعة إجراءات العزل لهؤلاء العاملين بمكان أقامتهم مع الإخطار بكل من تظهر عليه أعراض يشتبة أنها عدوى، مع مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها في هذا الشأن، بالأضافة لعدم مغادرة الموجود منهم إلا بعد أنتهاء فترة العزل المحددة سلفاً.

ونوه محافظ الأقصر إلى عدم استقبال الحركة السياحية الداخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة أي سائح للمحافظة، وعلى جميع المنشآت السياحية أن تلتزم بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أي أعراض تظهر على أي فرد من الأطقم، كما أكد محافظ الأقصر خلال الأجتماع على إلغاء تقديم الشيشة بجميع المقاهى والكافتيريات السياحية بالمحافظة.

حضر الاجتماع محمد عبدالقادر خيرى نائب المحافظ واللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر واللواء أشرف موافى السكرتير العام للمحافظة ووالدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لبحث المستجدات لمواجهة فيروس كورونا.