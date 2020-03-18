شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 7 قاعات أفراح وحمام سباحة و11 مقهى لمواجهة «كورونا» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد مجدى رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء، حملة مكبرة قامت بغلق «7» قاعات أفراح وحمام سباحة و11 مقهى وكافتيريا، وإلغاء الأسواق تماما بمدينة الشهداء والقرى التابعة لها.
وأكد رئيس المدينة: «أن هذا القرار يأتي مواكبا للتدابير والإجراءات الوقائية المتبعة من قبل أجهزة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والذى دعت وزارة الصحة إلى الالتزام بها حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع».
وأضاف أنه «ينبغي الالتزام بالإجراءات الوقائية في حفلات الأعراس، وأن يقتصر المدعوون على أهل العروسين مع الحفاظ على المسافة الآمنة بين كل شخصين، والتي لا تقل عن مترين، وإلغاء الأسواق تماما واتباع إجراءات التعقيم ومراعاة الحفاظ على الصحة العامة».
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