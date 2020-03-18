شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال شكاوي المواطنين والرد عليها إلكترونياً بالقليوبية لمواجة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام باستقبال شكاوي المواطنين إلكترونياً، وإرجاء لقائه بالمواطنين إلي وقت لاحق، وذلك في إطار توجه الدولة بأتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمنع كافة الفعاليات تحسباً لمنع وأنتشار العدوي وحفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين واستخدام التكنولوجية وكافة الأمكانيات المتاحة خلال تلك الفترة الأستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية الأربعاء إنه يتم استقبال الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528، حيث يتم التقديم و البحث عن الطلب او الشكوي برقم الخدمة و الرقم القومي، مشيرا الى أن إدارة خدمة المواطنين تقوم خلال تلك الفترة باستقبال الشكاوي إلكترونياً وإرسالها للجهات المختصة لبحثها ومتابعتها والرد علي المواطنين ألكترونياً من خلال نفس الموقع.