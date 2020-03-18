شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الاحتفال بالعيد القومي 101 لمحافظة المنيا لمكافحة انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بأصدق التهاني القلبية لأهالي المنيا، بمناسبة مرور 101 عاما على العيد القومي للمحافظة، حيث يوافق اليوم الأربعاء الموافق 18 مارس، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد أجمعين.

وأكد المحافظ أنه تم إلغاء كافة الفعاليات الخاصة باحتفال المحافظة بعيدها القومي، والتي كان من المقرر إقامتها 18 مارس الجاري، وذلك تنفيذاً للكتاب الدوري رقم 58 لسنة 2020 الصادر من وزير التنمية المحلية بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة لمجابهته.

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وأضاف المحافظ أننا في تلك الأيام والأحداث الاستثنائية ليس في بلادنا فقط بل العالم أجمع، نستلهم ممن سبقونا أروع النماذج في التضحية والفداء من أجل الدفاع عن تراب الوطن وسلامة أراضيه .

ودعا المحافظ جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مكافحة فيروس كورونا والالتزام بكافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن، نظرا لحالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، وحرصا من الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع المواطنين.

ويعد 18 مارس حدثاً تاريخياً هامًا على أرض محافظة المنيا عروس الصعيد ففي صباح 10 مارس 1919 م اشتعلت الثورة في جميع أرجاء محافظة المنيا وخرجت جموع الشعب تهتف ضد جنود الاحتلال الإنجليزي وتشكلت لجنة وطنية من 25 عضوًا يمثلون جميع طوائف الشعب وأنشأت لها فروع في مراكز المحافظة والقرى لحفظ الأمن وسلامة المرافق العامة والخاصة.

حيث كانت الثورة أشد عنفًا وقوة يوم 18 مارس 1919 بمدينة دير مواس، عندما تزعم المهندس خليل أبوزيد الثورة وهاجم الأهالي القطار الذي كان يقل مجموعة من العسكريين الإنجليز وقتلوا من فيه.