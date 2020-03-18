شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 372 مركزًا تعليميًا و922 حضانة مرخصة بالقليوبية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محافظ القليوبية إن مديرية الأمن تواصل تنفيذ الحملات الأمنية الموسعة على المراكز التعليمية بجميع مراكز المحافظة، حيث تم من خلالها إغلاق 372 مركزا تعليميا، منعا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم، كما تم غلق 922 حضانة مرخصة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح المحافظ أنه تم حصر أعداد جميع المراكز التعليمية والحضانات، من خلال مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الوحدات المحلية، وسيتم تنفيذ حملات يومية لمتابعتها وإغلاقها على مدار الأيام المقبلة حتى إشعار آخر.

إلى ذلك، قرر «الهجان» منح الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة إجازة استثنائية 15 يوما وكذلك الموظفة أو العاملة التى تراعى أحد أولادها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد سنه على 12 سنة ميلادية طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020م، وذلك لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

وحث المحافظ باقي الجهات بنطاق المحافظة باتخاذ نفس الإجراء، على أن تكون الإجازة الممنوحة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونا أو تؤثر على أي مستحقات الموظف المالية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.