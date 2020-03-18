شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو هشيمة: قرارات حماية الصناعة تاريخية وفى الأزمات تظهر قيمة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، بالجهود التي تبذلها الدولة وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة، لحماية الصناعة المصرية، والذى وصفها بـ"التاريخية".

وقال "أبو هشيمة"، في تغريدة له على "تويتر": "وقت الأزمات تظهر قيمة دولة المؤسسات، شكرا لفخامة الرئيس السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، والمحافظ طارق عامر، والدكتور محمد شاكر، والدكتورة نيفين جامع، على قراراتهم التاريخية لحماية الصناعة المصرية".

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن اتخاذ الحكومة حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش لكل كيلو وات فى الساعة، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة‪ .

وشملت القرارات التحفيزية أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين فى يونيو المقبل، وبما يُسهم فى استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم، كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

كما أعلن محافظ البنك المركزى، أنه تم توجيه تعليمات للبنوك بمد أجل استحقاقات القروض للقطاع الخاص لمدة 6 أشهر، موضحا أن هذا التخفيض سيقدم دعم كامل للشركات العاملة في القطاع الاقتصادى سواء شركات قطاع خاص أو شركات حكومية أو شركات قطاع أعمال عام، وقال محافظ البنك المركزى، أصدرنا تعليمات للبنوك بمد أجال استحقاقات القروض للقطاع الخاص بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وسنضيف إليها الشركات الكبرى لمدة 6 أشهر وذلك بدون أي غرامات أو أتعاب ، وهذه الفترة ستحرر هذه الشركات من عبء السداد خلال تلك الفترة ، وسيدخل فيها قطاع السياحة والخدمات ، وبالتالي التريليون و800 مليار جنيه المديونية تم تأجيل سداد ديونهم لما بعد الـ 6 أشهر .

Advertisements