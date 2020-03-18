شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بريطانى صادم: كورونا سيقتل نصف مليون بريطانى و2.2 مليون أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن دراسة علمية صادمة لعلماء بريطانيين كانت السبب وراء تغيير استراتيجية لندن وواشنطن إزاء وباء كورونا من محاولة تخفيف انتشاره إلى العمل على وقفه، مشيرة إلى أن الدراسة توقعت أن الوباء سيقتل نصف مليون بريطانى على أقل تقدير، بخلاف 2.2 مليون أمريكى، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشاره.

وأوضحت الصحيفة أنه بعدما أنهى رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون مؤتمره الصحفى يوم الاثنين الماضى، والذى شجع فيه مواطنيه على تجنب كل الاتصال غير الضرورى مع الآخرين، قام مساعدوه بإعداد إحاطة أخرى للصحفيين بعيدة عن الكاميرات.

وقدمت هذه الجلسة أرقاما صادمة من قبل بعض أبرز خبراء النماذج فى بريطانيا عن الأمراض المعدية، منهم نيل فيرجوسون من فريق إمبريال كوليدج لكوفيد 19، والتى تنبأت بمسار دموى لفيروس كورونا يمكن أن يقتل مئات الآلاف من الأشخاص فى الولايات المتحدة وأوروبا مع زيادة المرضى والمحتضرين فى المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية.

وسرعان ما اتجهت حكومة جونسون لتصميم إجراءات جديدة أكثر شدة لوقف انتشار الفيروس.

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وأثر هذا التقرير أيضا على تخطيط إدارة ترامب، حيث استشهدت ديبورا بريكس، منسقة فريق كورونا بالبيت الأبيض، بالتحليل البريطانى فى مؤتمر صحفى الاثنين، وقالت إن فريقها ركز بشكل خاص على نتائج التقرير بأن أسرة بالكامل يجب أن تعزل نفسها لأربعة عشر يوما، لو أصيب واحدا من أفرادها بالفيروس.

وحذرت مجموعة العمل من إمبريال كوليدج بأنه لو لم يقم الأفراد والحكومات بأى إجراء، وظل الوباء خارج السيطرة، سيموت 510 ألف شخص فى بريطانيا، و2.2 مليون فى الولايات المتحدة على مدار تفشى الفيروس.

وتقول واشنطن بوست إن هذه الأرقام كانت مقلقة بشدة للدول التى لديها أفضل أنظمة للرعاية الصحية، وهى مرعبة للدول الأقل تقدما، بحسب ما يقول مسئولو الصحة العالميين.

ولو اتبعت بريطانيا وأمريكا إجراءات أكثر طموحا للتخفيف من انتشار كورونا ولإبطاء الوباء وليس بالضرورة إيقافه خلال الأشهر القليلة القادمة، فيمكنها خفض معدل الوفيات إلى النصف، إلى 260 الأف فى بريطانيا، و1.1 مليون فى الولايات المتحدة.

لكن لو بذلت الحكومة البريطانية قصارى جهدها لوقف انتشار الفيروس لعكس نمو الوباء وتقليل الحالات إلى مستوى منخفض، فإن عدد الموتى فى البلاد قد يصبح أقل من 20 ألف. ولتحقيق ذلك سيتعين على بريطانيا فرض التباعد الاجتماعى لجميع السكان وعزل كل الحالات وحجر صحى لأسر بالكامل لو تبين اى شخص مريض، وإغلاق جميع المدارس والجامعات، والقيام بكل ذلك ليس لأسابيع ولكن لفترة ما بين 12 إلى 18 شهرا حتى يتوفر اللقاح.