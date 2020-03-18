شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. هل ستواجه مصر أزمة فى الدواء؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بدء أزمة فيروس كورونا ترددت تساؤلات ومخاوف كثيرة عن مخزون الدواء في مصر وهل ستحدث به أزمة؟ الإجابة من كافة المصادر الرسمية .. لا
مجلس الوزراء أكد أن المخزون الاستراتيجىي للأدوية آمن تماما وأن كل ما يثار حول ذلك شائعات .الحكومة أكدت أن الدولة تعمل بنظام استباقي فيما يخص الدواء
لرصد أي توقعات عجز بالأسواق واستباق الأزمة بتوفير المنتجات الدوائية وبدائلها
شعبة تجارة الأدوية أكدت: مصر لديها مخزون دواء يكفي ل 6 أشهرتنتج مصر 92% من احتياجاتها الدوائية
وتستورد 8% فقط
بعد غلق الصين لأسواقها لجأت مصر سريعا للهمد كبديل آمن باشتراطات مماثلة وتسعى مصر مؤخرا لإنتاج الأدوية المستوردة محليا ومن بينها أدوية السرطان
التى تتكلف جرعتها الواحدة 40 ألف جنيه ودعت المواطنين للاطمئنان وعدم تصديق الشائعات.
4674756
4673466
4674953
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. هل ستواجه مصر أزمة فى الدواء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.