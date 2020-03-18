شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. هل ستواجه مصر أزمة فى الدواء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بدء أزمة فيروس كورونا ترددت تساؤلات ومخاوف كثيرة عن مخزون الدواء في مصر وهل ستحدث به أزمة؟ الإجابة من كافة المصادر الرسمية .. لا

مجلس الوزراء أكد أن المخزون الاستراتيجىي للأدوية آمن تماما وأن كل ما يثار حول ذلك شائعات .الحكومة أكدت أن الدولة تعمل بنظام استباقي فيما يخص الدواء

لرصد أي توقعات عجز بالأسواق واستباق الأزمة بتوفير المنتجات الدوائية وبدائلها

شعبة تجارة الأدوية أكدت: مصر لديها مخزون دواء يكفي ل 6 أشهرتنتج مصر 92% من احتياجاتها الدوائية

وتستورد 8% فقط

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بعد غلق الصين لأسواقها لجأت مصر سريعا للهمد كبديل آمن باشتراطات مماثلة وتسعى مصر مؤخرا لإنتاج الأدوية المستوردة محليا ومن بينها أدوية السرطان

التى تتكلف جرعتها الواحدة 40 ألف جنيه ودعت المواطنين للاطمئنان وعدم تصديق الشائعات.

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