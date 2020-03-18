شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: يجب بذل جهد إضافى لمكافحة كورونا فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، السلطات الصحية بمنطقة الشرق الأوسط إلى بذل مزيد من الجهد لمكافحة فيروس كورونا، مضيفة فى تصريحات نقلتها "العربية" منذ قليل: "هناك تفاوت في طريقة مكافحة كورونا في الشرق الأوسط وهناك حاجة لجهد إضافي"، فى غضون ذلك قال الدكتور جون جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية، إن مصر اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للحد من عدوي كورونا مع توفير قائمة بمستشفيات العزل التي يحال لها الحالات المصابة مع تطبيق البروتوكول العلاجي السليم والمعتمد من المنظمة وتابع: تم توفير جميع الكواشف اللازمة للكشف المرض.

وأضافت الدكتورة مها الرباط المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية: تجارب عالمية للوصول للعلاجات المناسبة وهناك مراحل عالمية يجب أن يمر بها انتاج اللقاح للاستخدام وتابعت: هناك مبادرات مبشرة ولن يكون خلال شهر أو شهرين ولن يكون العلاج متوفرا إلا في غضون عام على الأقل، واستكملت: هناك رغبة في تحفيز المجتمعات على احتواء المرض من خلال الإجراءات السليمة.

وأوضحت الدكتورة مها الرباط: هناك مسئولية كاملة على كل فرد من خلال اتباع الإجراءات مع عدم الخوف وتابعت: الإجراءات لمزيد من الوعي والمشاركة الإيجابية

وكانت أكدت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل 167 ألفا و515 إصابة بفيروس كورونا في 150 دولة حول العالم بينهم 6 آلاف و606 حالات وفاة.