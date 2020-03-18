شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الزراعة" تشارك فى تطهير المنشآت والممتلكات العامة للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تكليفات لكافة قيادات الوزارة بحتمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، كما وجه الهيئات والقطاعات بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض العمالة ومنحهم إجازات بالتناوب بما لايؤثر على العمل مع إعطاء الأولوية للسيدات الحوامل والتى تعول أطفالا أو من لديهم أمراض مزمنة ومع الالتزام بتطبيق أقصى معايير الحفاظ على الصحة العامة، وأكد القصير على أنه لا مجال للتهاون، وموضحا أنه سيتابع الموقف بنفسه، وأي تقصير في مثل هذه الظروف سيتم مواجهته بكل حزم.

وفى سياق متصل، شدد القصير على قطاعات الوزارة بضرورة اتخاذ أقصى درجات الاستعداد لمواجهة أي محاولات للتعدى على الاراضي الزراعية استغلالا للظروف التى تشهدها البلاد حاليا.

وقال وزير الزراعة، إن الوزارة تشارك مع أجهزة الدولة في تطهير المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا، وأن أجهزة ومعدات الهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارة المركزية للمكافحة على مستوى الجمهورية تقوم حاليا بتطهير الجامعات والمساجد والكنائس والوحدات المحلية وديوان عام المحافظات ومديريات الأمن والبنوك ومديريات الشباب والرياضة ومواقف الركاب والمواصلات العامة وذلك بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي بالمحافظات.

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جدير بالذكر، أن السيد القصير أصدر تعليمات مشددة لكل مديري المديريات وجميع قيادات الوزارة بضرورة وضع كافة معدات الوزارة اللازمة لعمليات التطهير، في خدمة الجامعات والمنشآت التعليمية وأي جهة ترغب في التطهير من الفيروس، كما شدد على ضرورة التنسيق المتواصل مع كافة الجهات، فى ضوء دور وزارة الزراعة والعاملين بها لخدمة الوطن والمواطنين في مثل هذه الظروف.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة، اتخذت إجراءات مشددة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وفحص المترددين، وقد سبق ووجه القصير كافة القيادات بضرورة الالتزام بالواجب الوطني والحفاظ على الصحة العامة واتخاذ التدابير اللازمة كلا في نطاق عمله.