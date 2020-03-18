شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات المستشفيات الجامعية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، اتخذت المستشفيات الجامعية مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجه الفيروس، وكانت اهم الإجراءات:

-عمل المستشفيات خلال فترات تعلق الدراسة:

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، أن قرار تعليق الدراسة لن يطبق على عمل المستشفيات الجامعية، لأنها تقدم خدمة للجمهور والمواطنين، وبالتالي لا يمكن تعطيل العمل بها.

-تحويل الحالات المشتبه في اصابتها إلى عيادات خاصة:

يتم تحويل الحالات المشتبه في إصاباتها بكورونا إلى عيادات خاصة ويتم إبلاغ الطب الوقائي.

-منع الزيارات نهائيا ومنع دخول المرافقين:

أعلنت وزارة التعليم العالي، أن جميع المستشفيات تسعى للحفاظ على صحة المرضى والطواقم الطبية ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتالي فإنه لا داعي للزيارات للحفاظ على المرضى والطواقم الطبية، موضحًا أن المستشفيات الجامعية تستقبل الحالات الطارئة، ويأتي هذا ضمن إجراءات الوزارة وخطة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

- استمرار العمل في المستشفيات الجامعة على مستوى الجمهورية دون توقف:

العمل داخل المستشفيات الجامعية مستمر داخل كافة محافظات الجمهورية، حيث تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدماتها إلى المواطنين والمترددين على المستشفيات الجامعية.

- عدم تخصيص المستشفيات الجامعية كمستشفيات للعزل:

وأوضح الأمين العام للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، أنه لن يتم تخصيص أي مستشفى جامعي كمستشفيات للعزل الصحي للعلاج من فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن المستشفيات المخصصة للعزل تابعة لوزارة الصحة.

- تخصيص أماكن للعزل داخل المستشفيات الجامعية للحالات المشتبه اصابتها بكورونا:

تم تخصيص أماكن وغرف للعزل داخل المستشفيات الجامعية، حيث يتم وضع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا لحين التأكد من الإصابة، وعند التأكد يتم إحالتها لمستشفيات وزارة الصحة.

- تطهير وتعقيم المستشفيات الجامعية لمواجة الفيروس:

نفذت المستشفيات الجامعية حملات مكبرة لتنظيف وتطهير وتعقيم، لمواجه فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع مدريات الصحة وقطاعات المحافظات، على مستوي الجمهورية.