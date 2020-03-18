شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول مصري بفيروس كورونا في مدينة بيرجامو الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن محمد العبد، رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، عن وفاة المواطن المصري أحمد الفار، أول ضحايا فيروس كورونا بمدينة بيرجامو بإيطاليا. قال رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، على الصفحة الرسمية للجمعية على فيس بوك، إنه في ظل الوضع الحالي تتم الإجراءات طبقا للقانون الإيطالي، أي بمعنى لا غسل ولا وداع من الأهل أو الأقارب، مضيفا: «نسأل الله العظيم أن يحتسبه عنده من الشهداء».

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