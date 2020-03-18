شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص بريد إلكتروني وخط ساخن لتلقي شكاوى مواطني القليوبية لمنع انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام باستقبال شكاوي المواطنين إلكترونياً، وإرجاء لقائه بالمواطنين إلي وقت لاحق، علي أن تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528.

و التقديم و البحث عن الطلب او الشكوي برقم الخدمة و الرقم القومي .

يأتي هذا في إطار توجه الدولة بأتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمنع كافة الفعاليات تحسباً لمنع وأنتشار العدوي وحفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين واستخدام التكنولوجية وكافة الأمكانيات المتاحة خلال تلك الفترة الأستثنائية التي تمر بها البلاد.

هذا وتقوم إدارة خدمة المواطنين خلال تلك الفترة باستقبال الشكاوي إلكترونياً وإرسالها للجهات المختصة لبحثها ومتابعتها والرد علي المواطنين ألكترونياً من خلال نفس الموقع.