شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. رجائي عطية نقيبًا للمحامين بفارق 9660 صوتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين النتيجة النهائية للانتخابات، فوز رجائي عطية بمقعد النقيب، حيث حصل على 35665 صوتا، مقابل 26005 لسامح عاشور، النقيب السابق، وجاء إعلان النتيجة عقب وصول كافة الأحراز الخاصة بفرز الأصوات في 467 لجنة انتخابية في 38 لجنة عامة.

Advertisements

وفاز بمقاعد الإدارات القانونية هشام لطفي، بحصوله على 28289 صوت، وعلى الصغير، الذي حصل على 21149 صوت، واسامه سلمان، 21094 صوت، وفاز بالعضوية عن محاكم الاستئناف، يحيى التوني، عن استئناف القاهرة بـ25517 صوت، واحمد بسيوني، عن استئناف الإسكندرية، بـ20176 صوت، ونبيل عبدالسلام عن استئناف الإسماعيلية، بحصوله على 21153.

وأكدت اللجنة فوز محب المكاوي، عن استئناف المنصورة، بحصوله على 18170 صوت، وحسين الجمال، عن استئناف طنطا، بـ14786 صوت، ومحمد خلف الكسار، عن استئناف بنى سويف، بحصوله على 18570 صوت، ومحمد فزاع، عن استئناف أسيوط، بحصوله 19516 صوت، وعبدالمجيد هارون، عن استئناف قنا بـ27226 صوت.

كما فاز بمحاكم الاستئناف ابو بكر ضوه بحصوله على 20200 صوت، وسيف النصر حماد، بـ18861 صوت، وسعيد عبدالخالق، وحصل على 18230 صوت، ومحمد عبدالوهاب، وحصل على 17931 صوت، وفاطمة الزهراء غنيم 17599 صوت، وعمر هريدي، بحصوله على 16831 صوت، ومحمد نجيب، بحصوله على 16776، وماجد حنا، بحصوله على 16086، واسماعيل طه، وحصل على 16055، ومحمود الداخلي، الذي حصد 15987 صوت، ومجدى سخي، بـ15846 صوت، وخالد ابو كراع، بـ15838 صوت، ومحمد عبدالعظيم كركاب، بحصوله على 15827 صوت، وعبدالحفيظ الروبي، بحصوله على 15144 صوت، وصلاح سليمان، وحصد 14953 صوت، وسيد عبدالغنى، الذي جمع 14782 صوت انتخابي، كما فاز عيسى ابو عيسى، على أخار مقاعد الاستئناف بحصوله على 14572.