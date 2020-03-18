شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة «البحوث الزراعية» بمشاركة النقيب ووزراء سابقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي قرارا وزاريا رقم 215 لسنة 2020 بشأن إ‘ادة تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية برئاسته وعضوية مدير مركز البحوث الزراعية ومديري المعاهد التابعة للمركز ووممثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يختاره رئيس الأكاديمية فضلا عن أعضاء من ذو الخبرة وهم الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة الأسبق والدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة الأسبق والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وممدوح حمادة رئيس الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي. ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على ان تكون عضوية أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية سنتان قابلة للتجديد بقرار من وزير الزراعة. ونصت المادة الثالثة من القرار على إنه يحق لرئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية دعوة من يراه لحضور إجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.

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