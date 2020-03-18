شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء حفظ الأهل والأبناء من الأوبئة.. اللهم لا تفجعنا بأنفسنا ولا أهلنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365، مجموعة من الأدعية التى يمكن التضرع بها إلى الله لحماية الأهل والأبناء من الأمراض والأسقام في ظل انتشار كورونا في معظم دول العالم.

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