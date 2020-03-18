إخلاء المدن الجامعية بـ "حلوان" من الطلاب بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أكدت جامعة حلوان، إخلاء المدن الجامعية من الطلاب تمهيدًا لإجراء عمليات التطهير والتعقيم بالجامعة، وذلك في إطار خطة الجامعة لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الطلاب وذلك عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل الدراسة اعتبارًا من الأحد 15 مارس ولمدة 15 يومًا، في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم إخلاء غرف الطلاب بالمدن الجامعية في قطاع حلوان والألف مسكن والمطرية بالتزامن مع قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، مع إتاحة الفرصة لتواصل الطلاب مع مشرفي مباني المدن الجامعية، وذلك في إطار حرص الجامعة على سلامة الطلاب ووقايتهم من فيروس كورونا المستجد ولإجراء عملية تعقيم شاملة بكافة أرجاء المدن في كافة القطاعات.

وأشار الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، إلى أنهم اتخذوا قرار الإخلاء تمهيدًا لعملية التعقيم الشاملة لكافة المباني والغرف، في الوقت الذي أعدت فيه الجامعة مبكرًا خطة استباقية شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، حيث تم توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه، وتشكيل غرفة عمليات للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.​