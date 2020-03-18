فوز رجائي عطية بمنصب نقيب المحامين رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

أعلن المستشار أحمد أبودقة رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، فوز المحامي رجائي عطية بمنصب نقيب المحامين.

ووقعت اشتباكات بمقر النقابة بين أنصار المرشحين، بعد أن أكد أنصار رجائي عطية اكتساحه في غالبية المحافظات بما يؤهله لحسم مقعد النقيب، بعدما تأخر إعلان النتيجة، فيما هتف أنصار عاشور داخل مقر النقابة، مرددين: "النقيب هو النقيب، سامح عاشور هو النقيب".

وأجريت العملية الإنتخابية في 467 لجنة على مستوى الجمهورية، تنافس فيها 18 مرشحا على منصب النقيب و194 مرشحا على مقاعد مجلس النقابة الـ 28.