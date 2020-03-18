أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي يبحث إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الرمال (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي يبحث إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الرمال (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار المصري والوفد المرافق له؛ لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات فى مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

ووفقا لبيان صحفى لوزارة الإنتاج الحربي، تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات التى تقوم وزارة الإنتاج الحربي بدراسة تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية وكذا مشروعات تطوير بعض خطوط الإنتاج بشركاتها والوقوف على سبل التمويل المتاحة، وأهم المعوقات التى تواجه العملية التنفيذية، كما تم استعراض مستجدات التعاون القائمة بين الجانبين ومتابعة تنفيذ عقد توريد البوابات الأمنية لصالح هيئة الاستثمار.

واستعرض العصار عدد من المشروعات الاستراتيجية المنتهى إعداد دراسة جدوى لها والتي تضمنت مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدء من الرمال بالتعاون مع الشركات الصينية الرائده فى هذا المجال، ومشروع تصنيع إطارات السيارات بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، كما تم استعراض عدد من المجالات التى يمكن الاستثمار من خلالها لتطوير الإمكانيات المقامة بشركات الإنتاج الحربي.

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ومن جانبه أكد رئيس هيئة الاستثمار على وجود بيئة استثمارية ضخمه فى الوقت الحالى بعد التطور المشهود فى الصناعة خلال الفترة السابقة، معربا عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن أن تشارك بها وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الشركات المصرية والعالمية، وعن دعمه الكامل لتسهيل أى معوقات يمكن أن تساهم فى دفع عجله التنمية فى ظل تطورات الوضع الاقتصادى الراهن.

وفي سياق آخر شهد وزير الدولة للإنتاج الحربى الدكتور محمد سعيد العصار مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التميز العلمى والتكنولوجى ومركز نظم المعلومات والحواسب التابعين للوزارة وشركة "أيقن للتكنولوجيا الرقمية IKEN فى مجال التحول الرقمى، بحضور المهندس حسام رضا حامد الجمل العضو المنتدب للشركة وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

يأتى توقيع مذكرة التفاهم مع شركة " أيقن للتكنولوجيا الرقمية IKEN " في إطار اتجاه الدولة إلى التحول للمجتمع الرقمي، كما يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الإنتاج الحربى للتصنيع الرقمي وتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط الإنتاج بالشركات والوحدات التابعة لها، خاصةً في ظل ترأس "الإنتاج الحربي" للجنة التصنيع الرقمي بالتعاون مع عدة جهات بالدولة.