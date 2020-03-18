أخبار مصر | الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة على القاهرة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة على القاهرة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ليوم الأربعاء، على القاهرة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة، كما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وأكدت الهيئة: أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.



أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 20 أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي: درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 19 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 19 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 18 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 18 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 19 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 18 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 19 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 19 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 19 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 19 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 19 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 20 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 18 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 20 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 19 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 22 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 08 والعظمى 20 درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 13 والعظمى 22 Advertisements درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 19 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 15 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 20 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 23 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 22 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 20 درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 20 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 20 درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 21 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 22 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 23 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 24 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 24 درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 16 والعظمى 25 درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 23 درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 21 والعظمى 25 درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 22 والعظمى 24 درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 22 والعظمى 23 درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 23 والعظمى

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