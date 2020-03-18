شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من وزير الصحة الأسبق للتغلب على «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، العديد من النصائح للمواطنين للتغلب على «كورونا»، وطالب خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، على فضائية «إم بي سي مصر»، باتباع تعليمات وزارة الصحة.وقال «تاج الدين» إن الأعراض الشديدة هي من تذهب إلى المستشفى لعدم حدوث ضغوط، ومعظم الحالات حالات بسيطة.

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